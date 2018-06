Õõvastavas vaatepildis, et meri on rannaliivale kandnud sadu surnud ja lagunevaid kalu, pole midagi ebatavalist. Pigem on see probleem iga-aastane.

Pärnumaa elanikele on tänavu kevadel silma jäänud koletu vaatepilt – piirkonna rannad on täidetud sadade surnud kaladega. Mõned on nii ära lagunenud, et alles on jäänud vaid paljas luustik.

Eesti mereinstituudi Pärnu osakonna kalateadlane Heli Špilev rahustab kõiki: toimuvas ei ole mitte midagi ebatavalist. See on iga-aastane olukord. Samuti ei piirdu see Pärnumaaga, vaid surnud kalu võib leida terve Eesti rannikualalt.