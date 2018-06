Kohtu värske otsusega on Edgar Savisaar seks korraks õigusemõistmisest pääsenud ning protsessil kerkinud temaga seotud küsimused jäävadki paraku vastuseta. Süüdimõistva otsuseta on Savisaar juriidiliselt puhas, kuid õhku jäänud küsimused annavad edaspidigi toitu spekulatsioonidele ja mürgitavad eelkõige Keskerakonna minevikku.

Kuid probleem pole ainult kohtu hinnanguta jäävates Savisaarega seostatud tegudes, vaid ka kohtupidamises. Terviseekspertiis võis Savisaare küll kohtukõlblikuks tunnistada, kuid tema pidev haiglas viibimine istungite eel ja ajal tegi kohtupidamise võimatuks. Olukorras, kus kohtualust ekspertiisiotsusest hoolimata kohtusaalis polnud, tegi kohus mõistliku otsuse ega tahtnud võtta enda õlule prominentse kahtlusaluse surnuksmenetlemise riski. Seega on küsimus ka ekspertiisi kvaliteedis, kui tipphindajad kinnitasid ühe eriarvamusega Savisaare kohtukõlblikkust. Kohus ekspertidega samale järeldusele ei jõudnud, kuigi küsimusi tekitab Savisaare viibimine keskerakondlasest doktori juhitavas tagasihoidlikus maakonnahaiglas.

Kohtu tegevuses on näha lähtumist vanasõnast – pigem pool muna kui tühi koor. Protsessiga lõputu venitamise asemel loobuti tegelemast Savisaarega, et asuda menetlema ülejäänud kohtualust seltskonda. Nendegi puhul pole kohtutaevas pilvitu, kui Priit Kutseri puhul soovis isegi prokurör loobuda menetlemisest oportuniteediga ning Alexander Kofkini kaitsja taotleb menetluse lõpetamist seoses mõistliku menetlusaja lõppemisega. Tuleb olla nõus – kui kuue ja poole aastaga pole kohtuasjaga kuigi kaugele jõutud, siis selline pooleldi eluaegne menetlemine on muutunud õigusemõistmise asemel juba karistuseks iseeneses. Kui Savisaare kõrvale jäädes laguneb kohtuasi ka ülejäänute suhtes koost, jääb õhku küsimus, mil määral oli ikkagi tegemist poliitilise protsessiga. Avalik huvi koondus ju vaid sellele, kas Savisaar jääb lõpuks süüdi.

Nagu öeldud, on Savisaar praegu juriidiliselt puhas nagu prillikivi. Kuid vaevalt saab ta sellest suurt rõõmu tunda, sest elu isolatsiooni sattununa on kaugel mõjuvõimust ja glamuurist, mis teda erakonnajuhina ümbritses. Kohtuasjast pääsemine võimaldab tal aga lõpuks täiel määral tervise eest hoolitsemisele keskenduda.