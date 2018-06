Miss America organisatsioon teatas teisipäeval, et ei korralda suurel missivõistlusel enam bikiinivooru, vahendab ABC News. Vähe sellest, tegemist polegi enam rangelt võttes iludusvõistlusega, kuna osalejaid ei hinnata enam välimuse järgi.

„Meil ei ole enam iludusvõistlus,“ ütles endine miss ja peagi Miss America Organizationi juhatuse esinaise ametisse asuv Gretchen Carlson. „Meil on päris võistlus.“

Tema sõnul asendatakse bikiinivoor interaktiivse vooruga, kus missikandidaatidel on võimalus kohtunikega suhelda. Seal peavad nad esitlema oma kõneoskust, intelligentsi ning oma isiklikku arusaama Miss America tiitlist.

Ära jääb ka õhtukleidi kandmise kohustus. Selles voorus palutakse osalejatel hoopis näidata oma isikupära ning kanda midagi, milles end enesekindlalt ja mugavalt tunnevad. Carlson selgitab: „Nii paljud noored daamid kirjutavad meile ja ütlevad: „Küll tahaks ka osaleda, aga kontsade ja ujukate väel ma lavale minna ei taha.“ Nii et teate mis, me ei tee seda enam!“ Ta lisab: „Kes siis ei tahaks olla jõustatud, õppida juhtimisoskusi ja maksta ülikooli eest, samal ajal näidates maailmale, kes sa oled, sügaval sisimas, oma hinges. Vaat selle põhjal hindame me neid edaspidi.“ Carlson loodab, et muudatused tekitavad noortes naistes missivõistluse vastu rohkem huvi. Miss America juhtivpositsioonidel on sellest aastast ainult naised.