Kohus andis teisipäeval hinnangu, et Edgar Savisaar ei suuda kehva tervise tõttu enam kohtuistungitel osaleda ega karistust kanda. Seda hoolimata kohtuekspertiisi instituudi varasemast arvamusest, et teatud mööndustega on see võimalik. Savisaar võib kergendatult hingata.

Kas tema tervislik seisund on tõepoolest nii kehv, nagu väidavad kaitsja ning Savisaare ihuarst ja vana sõber Peep Põdder, või on õigus prokuröril, kelle hinnangul toimusid Savisaare haigestumishood just siis, kui oli vaja süüdistustega silmitsi seista? Jäägu see Savisaare südametunnistusele.

Kahjuks jääb see osa kohtusaagast nüüd lahenduseta – ehkki teised kohtualused ei pääse. Kuid ega Savisaarel pealtnäha erilist mõju enam nagunii pole, kohtudraama jäigi tema viimase aja ainsaks tähelepanusaavutuseks. Kunagised lakeid on nüüd peremeesteks saanud ja põdurat „isakest“ pole enam vaja. Savisaare-sugustele meestele on unustus ja hüljatus ehk iseenesestki üsna suur karistus.