"Väga tore on, soovitan kõigile. See ei murra konti, annab ülimalt hea enesetunde ja ma arvan, et igale naisele kulub see ära, vaatamata vanusest," sõnas ta.

Ojuland rääkis Kroonika meelelahutusauhindade jagamisel, et tema on bikiinifitnessist võlutud.

"See on väga mõnus, päriselt ka. Ei pea minema ilmtingimata lavale, see ei ole minu eesmärk. Eesmärk on hoopis see, et olla natukene julgustavaks eeskujuks naistele, kes kõhklevad iseendas," põhjendas ta.

