Populismi ja pideva teemavahetuse leevendamiseks on kaks teed. Esiteks – jätta valimised ära. Mööngem, et nii võiks juhtuda vaid eriolukorras, mida enamik meist ei soovi. Teine – demokraatlik, ühiskonnas soovitud ja realistlik võimalus on laiendada poliitikute vastutust valijaskonna ees ka valimistevahelisele ajale. Ning selle saavutamise kõige lihtsam, toimivam ja läbiproovitum lahendus on seadustada rahva algatatud ja seadusandjale siduv rahvahääletus.

Ühiskonnauuringute instituudi selle aasta alguse väärtushinnangute uuringu järgi pooldas põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi, 47,5% Eesti kodanikest ja „pigem jah“ vastas veel 32,7%. Seda, et nüüdseks on see küsimus ühiskonnas selgeks mõeldud, tõestab „ei oska öelda“ väike osakaal – vaid 7,8%. Ning sedavõrd suur pooldajate osakaal – 87% arvamuse omajatest – on ülimalt harukordne. Siinkirjutajale polegi teist nii suure pooldajaskonnaga poliitikameedet teada. Sedavõrd kõrge toetus on argument iseenesest, loomulikult ka erakondadele.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kinnitas 24. mail, et Keskerakond soovib põhiseaduse muudatust, mille järgi tuleb juhul, kui riigikogu lükkab tagasi eelnõu, mille on esitanud 20 000 või 25 000 inimest, panna see eelnõu rahvahääletusele. Karilaiu sõnul ei tee Keskerakond selles nõudmises kindlasti mingeid pehmendusi ja järeleandmisi.

Helir-Valdor Seeder toonitas aga Isamaa äsjasel suurkogul, et praegust Eestit iseloomustab inimeste üha suurenev soov neid puudutavates otsustes kaasa rääkida, ning leidis, et alustada võiks rahvaalgatusele rohelise tee andmisest. Otsedemokraatia on ka roheliste erakonna ja EKRE programmiliseks nõudmiseks. Asjakohaselt, sest rahvahääletused ei soosigi mõnd maailmavaadet teise arvel, vaid demokraatiat tervikuna.

Ettevõtjadki nõus

Ka ettevõtjate riigireformi visioonis deklareeritakse, et rahvahääletusega tuleb anda rahvale õiguslikult siduv otsustus olulisemates ning poliitiliselt vastuolulistes küsimustes, mis võimaldab „ületada kaasamise kohatise näilikkuse ning selle kaudu vähendada rahva ja võimu vastastikust pinget ning võõrandumist, samuti ületada üleskerkinud tupikseise“.

Ettevõtjate visioon rahvaalgatusest pole siiski selge, ent teema tõstatus on igatahes õigeaegne, ning kinnitus, et Eesti parlamentarism on selleks piisavalt tugev, on asjakohane. Meie taasiseseisvus ja kodanikkond on küpsenud üle veerand sajandi. Meie esimesel iseseisvusajal seadustati rahva algatatud referendumid aga juba ajutises põhiseaduses 1919. aastal, siis, kui Vabadussõda veel käis. Sest rahvaalgatust ja rahvahääletust ei nähtud iseseisvusele ja demokraatiale ohuna, vaid toena.

Kui erakondade puhul võiks kahtlustada valimiseelset populaarsuse taotlust, siis ettevõtjate puhul oleks meeldiv teadvustada, et majanduseliit hingab ühiskonna enamikuga ühes rütmis. Tuletagem meelde, et rahva algatatud rahvahääletuse võimalused läksid koos Eesti demokraatiaga kaotsi 1934. aasta riigipöördega. Praegune riigikorraldus on seetõttu justkui Pätsi autoritaarrežiimi jäänuk.

Rahvaalgatusena siduvate rahvahääletuste käivitamise võimalused on kümne Euroopa riigi põhiseaduses. Need võimalused ei suurenda, vaid vastupidi, vähendavad kampaanialikkust ja populismi, võttes poliitikutelt ebarealistlike lubaduste andmise motiivi, kuna enam ei saa väita, et pakutud lubadust ei saa teoks teha koalitsioonikaaslaste vastuseisu tõttu. Ning need loovad poliiteliidi ja rahva tihedama seose ning ühiskonna kollektiivset vastutust tõstes sidusat ühiskonda. Sidusas ühiskonnas, nagu ka õnnelikus perekonnas, ollakse kergemini nõus alluma lõppotsusele isegi siis, kui seda heaks ei kiideta. Ühine identiteet võtab eriarvamustelt teravuse.

Vaid 3,9% vastu

Rahvaalgatuse kindlaid vastased ongi ülivähe – nimetatud uuringu andmetel vaid 3,9 protsenti, kuid nende hulka kuulub isikuid, kellele meedias meelsasti sõna antakse, nagu Ahto Lobjakas, või isikuid, kellel on või on olnud kõrge ametipositsioon, nagu Eiki Nestor, Ülle Madise või Toomas Hendrik Ilves. Nende põhimõttekindlust tuleb muidugi tunnustada, kuid ühtegi sisulist, põhimõttelist argumenti rahvaalgatuse vastu nad esitanud ei ole, seevastu aga küllaga demagoogilisi või populistlikke põhjendusi – just selliseid, milles oma vastaseid süüdistatakse. Iseasi, kui ollakse demokraatia vastu või mõistetakse demokraatiat kui poliitilist režiimi, kus pole rahva tahtel kohta.

Seda aga rahvaalgatuse vastased seni tunnistanud pole. Demokraatlik mõtteviis loob eelduse, et neid on võimalik ümber veenda. Sest on ebaloogiline, kui rahvast peetakse piisavalt küpseks, et valida erinevate poliitiliste programmide vahel poliitikuid, ent ebaküpseks otsustama mõne konkreetse küsimuse üle.

Nii saaks sisuliseks diskussiooniteemaks olla vaid see, missugused võiksid olla künnised. Rahvahääletuse algatamine ei tohiks olla nii lihtne, et seda saaksid teha väikesed avantüristlikud grupid, ent mitte ka nii raske, et kodanikele tunduks see lootusetuna. Mõnes riigis on künnised täpsed, nagu Šveitsis, mõnes riigis mitte, näiteks Lätis ja Leedus on need liiga kõrged.

Sihtasutus Terve Rahvas on välja töötanud põhiseaduse parandused, mille järgi rahvaalgatuse korras esitatud eelnõu saadetakse rahvahääletusele, kui sellel on vähemalt 25 000 kodaniku toetus. Põhiseaduse muutmise eelnõu puhul oleks aga rahvahääletuse toimumise künniseks 40 000 kodanikku. Seadusemuudatus loetaks rahvahääletusel heakskiidetuks, kui selle poolt hääletanuid on vähemalt viis protsenti hääletamisest osavõtnute koguarvust rohkem kui vastuhääletanuid. Põhiseaduse muutmise otsus tehtaks aga rahvahääletusest osavõtnute vähemalt üheneljandikulise poolthäälte enamusega. Nii kaitstakse konstitutsioonis deklareeritud kodanike põhiõigusi, sealhulgas vähemuste õigusi juhuslike või protestihääletuste eest.

Muidugi võib künniseid sättida ühte- või teistmoodi ning ka muid tehnilisi detaile lahendada eri viisil, mida tulekski parlamendis arutada. Õigus algatada põhiseaduse muutmist on vähemalt viiendikul riigikogu liikmetest ning kui praeguse seisuga on rahvaalgatuse ja -hääletuse põhimõttelisteks pooldajateks riigikogus kolm erakonda, kel kokku 46 kohta, siis ei sega miski eelnõu riigikogu täiskogusse toomast. Aega ei ole palju, sest põhiseaduse muutmise eelnõu peab riigikogus arutatama kolmel lugemisel, kusjuures esimese ja teise lugemise vahe peab olema vähemalt kolm kuud ning teise ja kolmanda lugemise vahe vähemalt üks kuu.

Keskerakonnal, Isamaal ja EKRE-l on nüüd võimalus demonstreerida, et nad soovivad sisulisi muutusi ja populismi vähendamist ning nende avaldused ei ole pelk populism ehk häältepüüdmislubadused, mida ei kavatsetagi lunastada.