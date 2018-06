Tegemist on Eesti esimese sellelaadse vabaõhufestivaliga. "Eks väiksemaid huumori- ja komöödiafestivale on tehtud ka varem, aga selleid suuri mitte. Odessas tehakse huumorifestivali, kus kogu linn on kaetud mitmete lavadega ning kuhu erinevad teatrimajad on kaasatud," teadis Ditmann rääkida. "Aga siin regioonis pole sellist suurt huumorifestivali toimunud."

Esmakordselt toimuv festival leiab aset Tallinna külje all Kiili vallas Luige baasis. "Tegelikult on Luigel aastaid korraldatud kevadlaata, kus on loomad, linnud ja taimed. Miks mitte siis tuua ka inimesed kohale," rääkisid mehed.

Ditmann jagas saates arvamust, et muusikafestivale toimub viimasel ajal Eesti pinnal nii palju, et igale poole ei jätku rahvast. "Kui kohalikke muusikainimesi võib kokku lugeda kahe käe sõrmedel, keda kuulama minnakse, siis koomikute, näitlejate ja humoristide kooslust pole varem kokku pandud."

Ideest räägiti esmakordselt möödunud aasta suvel. "Tegelikult teavad Luiget tuhanded inimesed, kes käivad igal kevadel ampleid ostmas," lausus festivalil üles astuv näitleja Jan Uuspõld naljatades. "Kui eelnevalt käisid inimesed loomi vaatamas, siis nüüd on seal koomikute välinäitus." Mehed lubavad, et festivalil naljast puudust ei tule.

Saates arutati selle üle, kuidas ajas on naljategemine muutunud. "Minu arust ei saa nalja kohta kunagi öelda kehv, kui ta omal ajal saalitäis inimesi naerutas. Omas ajas oli ta kindlasti hea," lausus Uuspõld. "Kehv on see, kui hakatakse võrdlema, et omal ajal sai rohkem nalja, aga nüüd ei saa. Inimene on lihtsalt eelmises ajas kinni. Kui sa oled omas ajas, siis saab nalja ka."

"Sellise leebe naljaga ei tule väga paljud kaasa. Rohkem on vaja võibolla isegi ära panna," leiab Ditmann, kui võrrelda naljategemist lähiminevikuga.

"Mina ootan seda aega, kui tuleb satiir tagasi. Praegune ajastu lausa karjub selle järele. Praegu on tegelikult veel segasemad ajad kui nõukaajal. Mitte et nõukaajal lilleline elu oli," lausus Uuspõld. "Satiirikud ei ole veel pääsenud suurele avalikule areenile. Tegelikult ajalehtede karikaturistide hulgas on häid satiirikuid. Ma loodan, et inimesed hakkavad sellest lugu pidama, aga ühiskonnas läheb sellega veel aega. Mina näiteks ei oska head satiiri teha, mul ei ole piisavalt head aju selleks," arvab Uuspõld.

Koomik tuletas saates meelde ühe prantsuse vanasõna. "Kui asjad väga palju muutuvad, siis tegelikult seda rohkem jäävad asjad samaks. Kui siin solvumised ja asjad veel hullemaks lähevad, siis antakse hagu rohkem alla." Satiiriga saab hellaks muutunud ühiskonda ravida.