Austriast saab 1. juulist pooleks aastaks Euroopa Liidu eesistujariik. Austria kantsler Sebastian Kurz (31) kutsus ajalehele Die Welt antud intervjuus Euroopa Liitu maksumaksjate rahaga hoolsamalt ümber käima.

„Kui soovime Euroopas säästa, siis peaks Brüssel näitama eeskuju ja kärpima halduskulusid,“ rõhutas Austria kantsler.

Kurzi sõnul tuleks Euroopa Komisjoni volinike arvu vähendada praeguselt 28-lt 19-le ning nende ametisse nimetamisel juhinduda rotatsioonist. Austria kantsler usub, et väiksem komisjon ka töötaks oluliselt efektiivsemalt.

Kurz peab oluliseks ka Euroopa Parlamendi töötamist vaid ühes kohas. Praegu kolivad Euroopa Parlamendi saadikud iga kuu Belgia pealinnast Brüsselist üheks nädalaks Prantsusmaale Strasbourgi. Sellise pendeldamisega kaasnevad aga suured lisakulud. Kurz lisas, et ta on seda ettepanekut tehes realist ning on selge, et Prantsusmaa vabatahtlikult Strasbourgis asuvast parlamendihoonest ei loobu.