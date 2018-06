Teisipäeval Viinis käinud Venemaa president Vladimir Putin andis enne visiiti intervjuu Austria telekanalile ORF. Muu hulgas uuris saatejuht Armin Wolf Putinilt, miks ei ole siiani saanud asja tema tippkohtumisest USA presidendi Donald Trumpiga, kuigi viimane on ametis juba poolteist aastat.

Putin vastas, et tema arvates on tippkohtumise korraldamist takistanud Ameerika Ühendriikides toimuv terav sisepoliitiline võitlus. „Me kõneleme aga regulaarselt telefoni teel. Meie viimase telefonikõne ajal ütles Donald, et ta on mures uue võidurelvastumise ohu pärast. Ka mina jagan seda arvamust,“ lisas Venemaa president.

Veel väitis Putin, et ta ei soovi Euroopa Liitu lõhestada ning Venemaa ei anna kunagi Krimmi Ukrainale tagasi.