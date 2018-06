Läinud reedel toimus kontorirottide jooks, mille pärast oli liiklus vanalinnas kinni pandud. Seda, et autod jooksurajale ei pääseks, kontrollisid mupo ametnikud. Üks juht otsustas aga teda takistanud mupo ametnikule lihtsalt otsa sõita.



"Lisaks ülbele sõnavõtule müksas autojuht oma sõidukiga liikluse reguleerijat kahel korral, kusjuures teisel korral tegi ta seda silmnähtavalt tahtlikult. Seejärel jättis ta sõiduki seisma ning vängeid sõnu nähvates lahkus sõiduki juurest," kirjeldab mupo juhtunut.



Mupo juhataja Aivar Toompere sõnul oli autojuhi käitumine lubamatu ja ohtlik. „Meie kui korrakaitsjate ülesanne on suhtuda tõsiselt iga rahvarohke ürituse ohutusnõuete tagamisse. Teame väga hästi, et maailmas on juhtunud intsidente, kus autoga sõidetakse rahva hulka ja põhjustatakse korvamatuid kahjusid“.



Intsidendis osalenud mupo välijuht Aleksandr Kuke sõnul tuleb samalaadsetes olukordades säilitada maksimaalset rahu, kuigi vahel nõuab see tugevat tahtejõudu. „Minu ülesanne on tagada inimeste turvalisus ja selleks tuleb vahel ka ennast häälekamalt kehtestada,“ ütles ta.

Ka tema tõi paralleeli maailmas kasvanud ohtudega ja näitega Nice'ist. „Seal autoründe korraldanud juhi likvideeris just linnapolitsei korrakaitsja ehk meie mõistes sealne munitsipaalpolitseinik.“