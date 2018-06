1980. aastate lõpus mõtiskles noor Sillak, kas temast võiks saada professionaalne sportlane või kunstnik. Kuna tol hetkel oli Eesti maalikunsti õitsenguperiood ja noore mehe veri vemmeldas rohkem kunsti suunas, siis oli ka karjäärivalik selge. Kunstiakadeemias õppis Sillak maalikunsti aastatel 1990-1996 ja juba üheteistkümne aasta pärast oli ka ise seal õppejõuks. Viimased seitse aastat on mees olnud täiskohaga vabakutseline kunstnik.

Neljapäeval, 8. juunil avab Eesti üks omapärasemaid kunstnikke Laurentsius, õige nimega Lauri Sillak, Soomes Hyvinkää kunstimuuseumi suures saalis oma personaalnäituse "Dancing with Reality", mis on saanud inspiratsiooni Tšiili režissööri Alejandro Jodorowski filmist "Reaalsuse tants". Kunstniku sõnul on filmil ja tema maalidel palju lähedasi seoseid.

Laurentsius: "Last Supper"

Laurentsius on kasutanud sageli oma ülielusuuruste maalide põhjaks vanu tapeete. Need pärinevad 1990ndatest, kui kunstnik siples veel rahapuuduses. Noore kunstiüliõpilasena käis ta vanades mahajäetud majades, kust leidis vanu, pooleldi rebenenud tapeedipindu. Need sobisid suurepäraselt maalide põhjaks. Vanadel tapeetidel olid juba valmis põnevad kujutised ning loomulikult ka ajaloolist hingust. Kunstniku sõnul toidab vana tapeet rohkem kunstniku kujutlusvõimet, kui puhas lõuend või joonistuspaber.

Paar aastat tagasi taasavastas kunstnik oma õppimisperioodi armastatud meetodi ja alustas uuesti maalimist tapeetpindadele. "Seekord lähevad mul aga käiku juba ka poest saada olevad kallimad tapeedid," nendib kunstnik. "Vahel valin omapäraseid tapeete lausa spetsiaalsetest kataloogidest. Majanduslik olukord on tänaseks õnneks paranenud. Olen küll vabakutseline, kuid miinussse ei jää. Isegi korter on panga abiga hangitud," naerab ta.

Lisaks laiaulatuslikele maalidele teeb Laurentsius ka väikesemõõtmelisi teoseid, kus suurema tähelepanu pälvivad hoopis dekoratiivsed raamid.

Näiteks 90ndate lõpus tegi Laurentsius koostööd skulptor Anne Danielaga, kelle absurdselt suurtesse dekoratiivsse "megaraamidesse" maalis imeväikseid roose. Pisut hiljem hakkas Laurentsius tegema samade tehnikatega ka ise absurdeid pildiraame, mida saab samuti näha Hyvinkää Kknstimuuseumi vast avataval näitusel. "Näitusel ongi kahes osas justkui kahe erineva kunstniku tööd. Ühel pool minu gigasuured maalid ja teisel pool suurtes raamides tibatillukesed maailid," selgitab kunstnik. "Olen tavatult õnnelik, et mul on võimalus esitleda töid nii suures kohas. Hyvinkää kunstimuuseum on võrreldav Tallinna kunstihoonega."

Peeter Lauritsa ja Laurentsiuse näituse "Meistriteoste varjus" avamine Kadrioru kunstimuuseumis 5. novembril 2005 (Annika Haas)

Kuidas on võimalik nii suuri taieseid Eestist välismaale transportdida?

"Võtsime Tallinnas esialgu ühe suure auto, aga tööd sellesse ei mahtunud. Seejärel saadeti meile vagunit meenutav auto. Õnneks toetab minu tööde transportimist Tuglase Selts. Samas olen väga laisk, ega viitsi oma töid eriti pakkida. Kui tulebki mõni kriips peale, siis tühja sest. Neid kriipse on sinna aastatega nagunii juba kogunenud. Üks ees või taga, keegi ei saa nagunii aru."

Kui suur siis kõige suurem taies on?

"Suurim on 5x2,5 meetrit, teised jäävad 2,5x2,5 meetri kanti. Palju mul neid kokku on, pole lugenudki. Kuhugi kolmekümne töö kanti jääb. Viis neist on väikesed pildid."

Kas šedöövrid on ka kindlustatud?

"Piinlik tunnistada, aga ei ole."

Mis hinnaklassi suurimad taiesed jäävad?

"Kuskil sinna kaheksa tonni kanti. Aga sellelt näituselt neid osta ei saa, kuna tegu on muuseumis toimuva esitlusega. Aga kui kunstihuvilisele peaks miskit silma torkama ja meeldima, siis võib minuga alati otse ühendust võtta ja ostmise teemal täpsemalt edasi rääkida. Hyvinkää kunstimuuseumi galerii jagab ka kindlasti lahkelt minu kontakte."

Aga kuidas sul üldse vedas, et nii uhkesse muuseumisse oma töid eksponeerima pääsesid? Palju pidid selleks vaeva nägema?

"Ma ei näinud üldse vaeva. Toimus justkui ahelreaktsioon ja loomulikult ka juhuste kokkulangemine. Tuglas-seura vedas mööda Soomet ringi punti eesti kunstnikke, pakkudes välja kümmet nime, keda võiks seal suuremalt esitleda. Loomulikult valiti mind, keda siis veel!"

Teised kadedad või pettunud polnud?

"Eks ikka pisut pettunud, võib-olla."

Kauaks siis sinu näitus Soomes avatuks jääb?

"Avamine on juba sel neljapäeval, 8. juunil ja esil on see kuni suve lõpuni. Ise olen veel korra kohal ka 17. juunil ja augustiski korra. Siis saab minuga seal pikemalt juttu puhuda."

Laurentsius oma maali ees (Tiina Kõrtsini)

Hyvinkää Kunstimuuseumi ja Tuglase Seltsi ühisettevõtena teoks saanud Laurentsiuse näitus "Dancing with Reality" on juba Laurentsiuse teine suurem näitus Soomes. Eelmine sai teoks 18 aastat tagasi Turu kunstimuuseumis koos skulptor Saalisteniga. Hyvinkää personaalnäitusel näha olevaist teostest on enamik valminud viimase viie aasta jooksul.

TALLINN ART SPACE kunstikeskuse avamine Maakri 21; maalikunstnik Lauri Sillak aka Laurentsius (TEET MALSROOS)

Lauri Sillak, kunstnikunimi Laurentsius (49) on sündinud Kohtla-Järvel. Ta on õppinud aastatel 1987–1990 Tartu ülikoolis kehakultuuri. Aastal 1996 lõpetas ta Eesti kunstiakadeemia maali erialal. Aastal 1996 õppis Laurentsius Tallinna pedagoogikaülikoolis inglise filoloogiat.

Laurentsiuse teosed ühendavad akadeemilise maali popkunstiga. Hinnates ühelt poolt klassikalist vaikelu Madalmaade 17. sajandi maalikoolkonna võtmes, on tema loomingut tihti seostatud ka kitši ja camp’iga. Laurentsius kasutab oskuslikult kitši leksikat ja tema teosed on ühtlasi kitši paroodiaks, võimendades kitši elemente maksimumini.