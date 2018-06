Tallinna kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul ei paistnud puu pehkinud ega ohtlik, vaid täies elujõus. "Tugev ebasoodsa suunaga tuul põhjustas võimsa kaheharulise puu võras resonantsi, mistõttu puu tuli koos juurtega maa seest välja ja murdus. Ilmselt lisas raskuskoormust võrale suur lehemass. Rõhutan, et polnud põhjust arvata, et see puu saaks kukkuda ning kõige olulisem on see, et keegi ei saanud kannatada," rääkis ta.

Svet lisas, et teisipäeva hommikul vaatasid spetsialistid pargiala üle ning hakkasid tegelema murdunud puu eemaldamisega. Ümber kukkunud puu tüvest on plaanis kujundada lastele ja noortele mõeldud ronimisatraktsioon, mis täiendab olemasolevat Falcki pargi mänguväljakut.

"Kuna ilmateenistus lubab jätkuvalt tugevat tuult, siis palume inimestel võimalusel vältida piirkondi, kus on suuri vanu puid. Oluline on seda silmas pidada iga kord, kui hoiatatakse tugeva tuule eest. Omalt poolt pöörame veel rohkem tähelepanu suurtele puudele, seda eeskätt pargialadel ja avalikes kohtades, veendumaks nende ohutuses," sõnas Svet

Haapsalus langes teisipäeval veidi pärast keskpäeva tugeva tuule tõttu suur puu üle tänava maja katusele. Ka see eakas puu oli mädanenud.