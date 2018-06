Kastre vald Tartumaal laseb suve jooksul rajada kümme sillutisekividest keksuplatsi. Kohalikes elanikes tekitab aga küsimusi nii keksuplatside vajalikkus kui nende röögatu hind.

Keksuplatside projekti rahastasid Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK) ja Kastre vald ise, kusjuures suurem osa raha tuli KÜSK-ilt. Kastre vallavanem Priit Lomp edastas Õhtulehele keksuplatside projekti, kus on täpselt kirjas nii keksukastide ehitamise põhjused kui ka selleks kulunud raha.

Projektis seisab, et keksuplatsid on kink Eesti 100. sünnipäeva puhul. Plaani järgi avatakse Kastre vallas kokku kümme keksuplatsi ning iga platsi avamisel toimub ka lastele väike pidu-perepäev. Keksukastide juures saavad olema infotahvlid, mille tagumine külg on tahvlikattega - seal saab kriitidega keksumängu üle arvestust pidada.