Tasane räägib, et idee lauluks tuli täiesti juhuslikult ning ei ole kuidagi hiljuti Eestis aset leidnud sündmustega seotud. "Mõte tekkis juba enne Igor Mangi skandaali. Ja siis vaatasin, et Mangil on kohati samad jooned," sõnab strippar.

Marco Tasane on mees, kes ei väsi šokeerimast. Nii on tema uue loo teemaks sportlike inimeste tapmine ja seejärel nendega vahekorda astumine. "Sõnad kirjutas Margit Peterson. Tal läks seekord natuke kauem ja mõtlesin, et pean juba ise kirjutama," räägib Marco. Ootamine tasus end aga ära, sest strippar on sõnadega väga rahul. "Ta sai hästi hakkama," kiidab Tasane Petersoni. Video idee on aga mehe enda oma. "Nii inimesed kui kohad valisin ise. Süüdistage mind," naerab Marco.

Nekrofiilia teemal loo kirjutamine on väga õhukesel jääl kõndimine. Marcot see aga ei heiduta. "Ühiskond on haige, neile meeldivad kiiksud ja roppused," teab mees.

Video tegemine võttis kokku kolm päeva ning selles teeb kaasa ka Diana Klas. "Dianake on ka varem paaris minu videos olnud. Ta juhtus mulle tol päeval just kirjutama ja mõtlesin ta kampa kutsuda. Diana jaoks oli see nauding," lausub strippar.

Tasase jaoks oli filmimine väga lõbus, sest peaaegu kõik osalejad selles on tema sõbrad. Siiski meelitas Marco kampa ka paar võõrast. "Mulle kirjutasid kaks Saaremaa poissi, et millega ma tegelen, nad on hetkel Tartus. Pakkusin neile idee välja," räägib strippar, et noormeeste kampa võtmine käis lihtsalt ja kiirelt.