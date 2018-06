Pühapäeval valis Eesti rahvas omale uue superstaari, kelleks on Uudo Sepp. Finaalist on möödas kaks päeva ning Uudo sõnul pole talle see siiani kohale jõudnud, kuid ta on väga rahul. „Olen sisimas õnnelik ja nüüd saab ainult gaasi juurde anda.“

Esimene finaalijärgne päev möödus uuele superstaarile rahulikult. „Ma pigem püüdsin nüüd eile aru saada, mis tegelikult juhtus. Mind valdab imeline tänutunne. Armastan Eesti rahvast, et nad mind nõnda kaugele on aidanud,“ on Uudo tänulik.

Uudo Sepp räägib, et teda valdab praegugi kohati seesama šokiseisund, mis pühapäeval Saku suurhalli laval seistes, kui võitja välja kuulutati. „Praegu keerleb ikka veel peas küsimus, et mis nüüd juhtus. Silmad on siiani pärani ja hinges on vau-efekt," naljatleb ta.

UUDO SEPP (Alar Truu)

Kuigi superstaarisaate finaal Saku Suurhallis toimus alles pühapäeval, räägib Uudo, et tahab muusikat kiirelt edasi teha. „Hetkel paneme bändi kokku ja tegelikult läbi veebilehe Artist3 saab mind ka juba esinema kutsuda, kui on tahtmist ja soovi,“ räägib ta.

Uudo räägib, et tõotab tulla väga töine ja kogemusterohke suvi, sest esinemispakkumisi on juba päris palju tulnud. „Kuressaarde tahetakse mind hullusti esinema,“ naljatleb ta. Samuti annab uus superstaar oma esimese soolokontserdi 4.juulil Õllesummeril, kus tuleb esitusele ka debüütsingel „Võitmatu“.