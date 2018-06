Mees tuleb komandeeringust koju ja teatab naisele, et kaotas abielusõrmuse ära.

"Ma ei saa aru, kuidas sa võisid sõrmuse kaotada?" imestab naine.

"Sina oled kõige süüdi!" vastab mees. "Ma räägin sulle juba terve aasta, et mul on pintsakutaskus auk."