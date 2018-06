Jagatud kontoripindu arendav Workland Grupp investeerib lähiaastatel Balti riikides 4,5 miljonit eurot, millest Eesti osakaaluks saab kolmandik.

Workland Grupi juhatuse esimehe Indrek Hääle sõnul on kogu kaasaegne töökeskkond suures muutumises ja oleme tähelepanelikult liikunud selle nõudlusega kaasa. „Hetkel on meil kolm edukalt toimivat täisteenusbürood Tallinna, Riia ja Vilniuse südames. Juulis laiendame oma tegevust Tallinnas, avades uue keskuse Vabaduse väljaku lähedal asuvas omanäolises hoones, sügisel lisandub uus keskus Vilniuses. Uued keskused hakkavad lisaks privaatkabinettidele pakkuma töötamisvõimalusi ka avatud kontorites ja coworking-pindadel, kattes seeläbi veelgi laiema sihtrühma vajadused. Kokku on Workland Grupil kinnitatud investeeringuid kolmes Balti riigis lähima paari aasta jooksul 4,5 miljoni euro ulatuses ning eesmärgiks on jõuda arvuliselt kokku vähemalt 10 keskuseni,“ sõnas Hääl.

Worklandi arendusjuhi Igor Beloborodovi sõnul annab avatud tööala võimaluse kontoris töötada nii vabakutselistel, mikro- kui ka keskmise suurusega ettevõtjatel või korporatsioonidel, kes vajavad töölauda või ruumi mõneks tunniks, päevaks või aastateks. „Meie silme all on kasvama läinud paari inimesega alustanud ettevõtted, kellest on saanud piirkonna suurtegijad. Sellise arengu juures ei ole võimalik omada pikaajalist ja kivistunud üürilepingut ühes kindlas kohas. Worklandi kontseptsioon tagab ettevõtetele paindlikud ja individuaalsed lahendused. Selline on Euroopa suurte turgude trend ja on aja küsimus, kui see saab trendiks ka meil,“ sõnas Beloborodov

Jagamismajandusel põhinev kontoriturg kasvab maailmas igal aastal 16 protsenti.

Järgmistel aastatel võib Beloborodovi hinnangul selle kasvu mõju näha ka Eestis. „Põhjus, miks valdkond täna populaarsust kogub, on eelkõige oma ettevõtte käivitajate ja vabakutseliste arvu kiire kasv. 2017. aasta lõpuks oli ligi 40 protsenti USA tööjõust vabakutselised ning prognooside kohaselt kasvab aastaks 2027 nende osakaal üle poole,“ sõnas Beloborodov.

Jagamismajanduse põhimõttel tegutseva kontorituru eesmärk on Worklandi esindajate sõnul olla kasvulavaks väikestele ja alustavatele ettevõtetele ning vabakutselistele. Sektori eesmärk on luua parimatesse asukohtadesse töökeskkonnad, mis pakuvad võimalust töötada kõrvuti teiste ettevõtjatega, leida nende hulgast koostööpartnereid ja viia ellu ühiseid projekte. Worklandi keskustesse on oodatud ka keskmise suurusega ettevõtted ja korporatsioonid, kes hindavad avatud ja innovaatilise töökeskkonnaga kaasnevat sünergiat.

Foto: Scanpix

