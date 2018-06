Kultuuriminister Indrek Saar osaleb täna, 5. juunil kell 14.00 algaval Riigikogu kultuurikomisjoni istungil. Kõne alla võetakse Rahvusooperile Estonia ja Eesti Riiklikule Sümfooniaorkestrile (ERSO) sobiva keskkonna loomine Tallinna Linnahalli.

Rahvusooper ja ERSO on uute ruumide vajadusest kõnelenud aastaid. Enne linnahalli on kaalutud ka mitmeid muid võimalusi.

„Tallinna Linnahall peaks tulevikus olema igal juhul mitmeotstarbeline hoone, kuhu mahuksid nii kultuur kui ka sinna planeeritav konverentsikeskus. Põhjalik analüüs peab näitama, kas maja on piisavalt suur, et seal saaksid külg külje kõrval eksisteerida rahvusooper, ERSO ja konverentsikeskus. See oleks praeguse teadmise juures ideaal, mis eeldab kõigi osaliste head koostööd. Kultuuriministeerium on selleks valmis,“ kinnitas kultuuriminister Indrek Saar.