Mai-Brit on pärit Võrust, ta on uusfilosoofia "Law of attraction" jälgija, on lõpetanud Hollandis ärijuhtimise, teinud praktika New Yorgis ja välissemestri Argentiinas. Pärast seda kolis tegus tütarlaps elama Dubaisse kus oli üle aasta. Just Dubais elades muutuski Mai-Brit spirituaalseks – tegi joogatreeneri paberid ja hakkas usinalt käima India meditatsioonilaagrites. Edasi rändas neiu Taisse, kus elas koos munkadega ja tegi palju muudki põnevat.

Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega "Puuduta mind!", kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi 28. saate külaliseks on kosmopoliit Mai-Brit Vardja.

Mai-Brit Vardja elas Dubais poolteist aastat. Põhjuseid, mis teda Emiraatidesse elama meelitasid, on lihtsad: naftariigi keskmine termomeetrinäit on +26, keskmine netopalk 3013 eurot, igast suunast vaatavad vastu palmipuud ja moodsad kõrghooned ning öine linnatulede sära mõjub lausa hüpnotiseerivalt. “Ma läksin Dubaisse, et kogeda Araabia kultuuriruumi, teenida head raha, toetada oma peret ja reisida lihtsasti Aasiasse,” loetles neiu aasta tagasi Menu-le antud intervjuus.

Ja kui suurlinnakära teda ära tüütas, põgenes Mai-Brit nädalaks Indiasse või Balile, et seal meditatsioonilaagrites osaleda ja joogat teha.

Mai-Brit peab 2,7 miljoni elanikuga Dubai emiraati kohaks, kus saab täide viie kõik oma pööraseimad ja julgeimad unistused. “Seda juhul, kui sa usud endasse, kohtad õigeid inimesi ning julged neile läheneda. Kokkuhoiupoliitikat seal ei eksisteeri – kui sa midagi väga tahad, siis sa ei mõtle raha peale, vaid lubad endale, mida hing ihkab. Majanduslik keskkond on Dubais väga turvaline,” räägib neiu.

Mai-Brit on alati olnud kosmopoliit. Kõrghariduse omandas ta Hollandis Gröeningenis, kus õppis rahvusvahelist ärijuhtimist. Õpingute ajal viibis ta pool aastat New Yorgis praktikal ja sama kaua oli ta Argentiinas vahetusüliõpilane. Oma lõputöö Singapuri turule sisenemise strateegiatest pani ta kirja aga hoopiski eksootilisel Bali saarel.

Mai-Brit on lõpetanud ärijuhtimise, kuid elab nüüd hoopiski spirituaalsemat elu. Ta võtab väga tõsiselt meditasioonigurude soovitust, et inimene peab oma hinge eest hoolt kandma – igat hommikut alustabki ta jooga ja meditatsiooniga. Paar aastat tagasi läbis ta 200 tundi kestnud joogakoolituse, et saada treenerilitsents ning nüüd õpetab ta teisigi võtma sisse poolkuu ja allavaatava koera asendit.

Neiul küpseb plaan oma joogastuudio loomiseks. Miks? Aga seks, et soolakringliks väändumine on tervisele kasulik.

Paljud inimesed mõtisklevad tihti, et miks peab end joogat tehas ometi soolakringliks väänama. Aga see on sellepärast, et ka siseorganeid masseerida ja treenida. Kõhu kokku surumine, enda keeramine, väänamine ja venitamine on üli kasulik seedimisele. Ka tugevdavad mõned joogapoosid hormoonsüsteemi ning raku tasandini lõdvestumine mõjub hästi kogu kehale.

Kas teadsite, et ühe joogatreeninguga võib kuluda kuni 700-800 kilokalorit? See võrdub kümnekilomeetrise jooksuga.

Jooga praktiseerimine tagab hea une ja aitab kaasa kaalu langetamisele. Ühe joogaskäiguga võib tõepoolest kaduda kuni 700-800 kilokalorit. See võrdub kümnekilomeetrise jooksuga. Aga mis kõige olulisem, jooga ei kohusta ega sunni millekski. Elada võib mõnusasti oma elustiili, teha trenni, juua veini, aga sellist mõnusat venitust, iseeneses rahu leidmist ja endaga koos olemist on igaühel vaja. Sellepärast tasukski harrastada joogat.