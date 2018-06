Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega "Puuduta mind!", kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi 28. saate külaliseks on kosmopoliit Mai-Brit Vardja.

Mai-Brit on pärit Võrust, ta on uusfilosoofia "Law of attraction" jälgija, on lõpetanud Hollandis ärijuhtimise, teinud praktika New Yorgis ja välissemestri Argentiinas. Pärast seda kolis tegus tütarlaps elama Dubaisse kus oli üle aasta. Just Dubais elades muutuski Mai-Brit spirituaalseks – tegi joogatreeneri paberid ja hakkas usinalt käima India meditatsioonilaagrites. Edasi rändas neiu Taisse, kus elas koos munkadega ja tegi palju muudki põnevat. Praeguseks on ta tagasi kodumaal Eestis, kus jätkab spirituaalsete praktikatega ja jooga õppimisega.

Mai-Brit Vardja elas Dubais 1,5 aastat. Põhjuseid, mis teda Emiraatidesse elama meelitasid, on lihtsad: naftariigi keskmine termomeetrinäit on +26, keskmine netopalk 3013 eurot, igast suunast vaatavad vastu palmipuud ja moodsad kõrghooned ning öine linnatulede sära mõjub lausa hüpnotiseerivalt. “Ma läksin Dubaisse, et kogeda Araabia kultuuriruumi, teenida head raha, toetada oma peret ja reisida lihtsasti Aasiasse,” loetleb neiu. Kui suurlinnakära teda ära tüütas, põgenes Mai-Brit nädalaks Indiasse või Balile, et seal meditatsioonilaagrites osaleda ja joogat teha.