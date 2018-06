Kuigi teatriinimeste jaoks on tegemist ühe olulise sündmusega, mida peeti tänavu juba 49. korda, on eestlase teadmised spartakiaadi osas üsna napid. "2017. aastal, kui meie korraldasime suvemänge, avas spartakiaadi Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa suure kahuripauguga. Kohtunikeks olid eesti sporditipud nagu Aleksander Tammert, Maret Ani ja paljud teised.

2017. aastal korraldas Eesti teatrite suvemänge rahvusooper Estonia. "Ettevalmistused uueks spartakiaadist algasid tegelikult kohe peale eelmise lõppemist, sest lisaks huvitavate alade väljamõtlemiseks ja logistika paika panemiseks on eelkõige vaja leida koht, kuhu oleks võimalik paigutada pea 300 teatritöötajat. Traditsiooniks on saanud, et spartakiaad leiab aset juuni esimesel pühapäeval ja esmaspäeval," räägib Estonia direktor Aivar Mäe. Alates 1991. aastast saab võitja endale rändkarika, kuhu graveeritakse mängude toimumisaasta ning võitja teatri nimi.

Aivar Mäe hindab teatrirahva füüsilist ja vaimset tervist üsna heaks. "Sest teatris on koormus – nii vaimne kui füüsiline – väga suur. Muidu ei saakski ühtegi etendust anda. Paljudes teatrites toimuvad regulaarsed korvpallitreeningud, lisaks sellele on näiteks Estonias oma töötajatele mõeldud jõusaal ja erinevad trennid (nagu näiteks pilates). Balletitantsijad teevad majas trenni niikuinii 6 päeva nädalas," lausub direktor.

"Kindlasti on selline ühine üritus teatrirahvale vajalik, kus kord aastas kokku saadakse ja omavahel võisteldakse erinevatel aladel. Siin saavad kokku näitlejad, lauljad, lavamehed, riietajad, teatrijuhid ja teised. Meenutatakse eelmisi spartakiaade, räägitakse nii teatrist kui ka kõigest muust maailmas toimuvast." Paljud osalejad võtavad kaasa ka lapsed, kes saavad külge teatripisiku ja ka huvi, et järgmisel aastal uuesti kaasa tulla.

Loomulikult ei puudunud kavast mõõduvõtud traditsioonilistel spordialadel, nagu korvpall, võrkpall ja lauatennis. "Juba mitmel aastal on olnud võistlusaladeks ka grillimine ja kalapüük," valgustab teatrimees ja kiidab auhinnalauda, mille eest on alati hoolitsenud teatrite toetajad ja koostööpartnerid. "Neile suur kummardus selle eest."

"Korvpalli ja võrkpalli võitu ihaldatakse spartakiaadil kõige rohkem ja need mängud on väga kõrge tasemega. Muidugi tuleb arvestada, et tegu on sõbraliku jõukatsumisega, aga tihtipeale kipuvad mängud minema sama pingeliseks nagu maailmameistrivõistluste finaalis. Paljudel teatritel on sellel ajal veel hooajad pooleli ja peab olema hoolikas, et ei tekiks vigastusi."