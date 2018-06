Täna ennelõunal Tallinna lennujaamast väljuma pidanud Nordica lennuk katkestas tehnilise rikke tõttu õhkutõusu, reisijad evakueeriti.

"Praegu me kogume kogu info kokku, et aru saada, mis täpselt toimus. Reisijatega on kõik korras, mis on kõige tähtsam. Peame oma personaliga rääkima, vara on veel spekuleerida,"selgitab Nordica pressiesindaja Toomas Uibo.