Täna ennelõunal Tallinna lennujaamast väljuma pidanud Nordica lennuk katkestas tehnilise rikke tõttu õhkutõusu, reisijad evakueeriti.

"Nordica tänahommikune lend Amsterdami (LO8173) katkestas Tallinna lennurajal hoovõtujooksu, põhjus on hetkel uurimisel. Kõik reisijad on lennukist evakueeritud ja viidud bussiga terminali. Pardal oli 42 resijat ja nendega on kõik korras. Kuna lennurada oli lühiajaliselt brlokeeritud, siis on oodata mõnedele lendudele hilinemisi," selgitab Nordica pressiesindaja Toomas Uibo.

Intsident toimus CRJ900 lennukiga, mis on valmistatud Kanada Bombardier lennukitehases aastal 2011. "Nordica piloodid on treenitud reageerima igale väiksemale kõrvalkaldele lennuki süsteemides, vastavalt protseduuridele. Hekel on teada, et kapten reageeris tagumise tualeti suitsuanduri signaalile, ning katkestas hoovõtul stardi. Amsterdami lend toimub kell 14.00 vahetatud lennukiga," lisab Uibo.