Täna möödub aasta päevast, kui meie seast lahkus 32-aastasena kirjanik Margus Karu. Tema teosed puudutasid paljude eestlaste, eriti aga noorte südameid. Margus rääkis palju tänapäeva probleemidest nagu koolikiusamine, depressioon, läbipõlemine, narkootikumid.

Marguse sulest on ilmunud romaanid "Nullpunkt" ja "Täna on täna ja forever on forever". Esimesest teosest on valminud ka seriaal ja film. Möödunud aasta lõpus nägi ilmavalgust Margus Karu lasteraamat "Hobune Henry unenägu", mis sündis tänu kirjaniku sõpradele, kes algatasid raamatu trükkimiseks Hooandjas korjanduse.

""Hobune Henry unenägu" oli tal valmis kirjutatud, ära toimetatud ja illustratsioonid Britt Samosoniga töös ning kuna Margus oli otsustanud selle raamatu välja anda ilma kirjastuseta, pidime tema soovi austama," rääkis ajakirja Anne&Stiil tegevtoimetaja Eia Uus kevadel antud intervjuus Õhtulehele.

Raamatu väljaandmiseks asutati Margus Karu Sihtasutus ning raamatu tulu ja sihtasutuse kogutud annetusi kasutatakse noorte talentide avastamiseks ja toetamiseks ning vaimse tervise alaseks teavitustööks.

Alates 2018. aasta 11. septembrist antakse välja Margus Karu nimelist noore talendi auhinda, mille raames saavad kuni 32-aastased noored taotleda tõukestipendiumit oma lõpetatud käsikirjale.

Möödunud aasta lõpus püstitasid Marguse sõbrad kirjaniku mälestuseks Snelli parki pingi. "Uus pink paigaldati pargipingi asemele, kus Margusele meeldis sageli istuda ja sõpradega mõtteid vahetada – Toompea-poolse pargitee künka peale, punase silla vahetusse lähedusse, vaatega tiigile," selgitas Karu sõbranna Marita Mätas.

Margus Karu sündis 1984. aastal Tallinnas. Ta õppis Tallinna ülikoolis filmirežiid, töötas produktsioonifirmas Kuukulgur reklaami- ja filmiprodutsendina ning avaldas oma esimese romaani "Nullpunkt" 2010. aastal.