Professor rääkis, et Eesti rahvas on liiga väike, et kõiki riigi funktsioone ülal hoida, mistõttu on meie riik samaaegselt liiga paks ja liiga õhuke.

"See riik on liiga paks, kuna elanike arvuga võrreldes nõuab ta suhteliselt rohkem riigiametnikke kui suuremal maal. Samas on see riik liiga õhuke, kuna ta ikkagi ei suuda katta kõiki erivajadusi. Kui meil poleks vaja ülal hoida omaette keelele rajatud kultuuri, siis ükski hull ei hakkaks nii väikest eraldi riiki rajama," märkis Taagepera. "Meil aga on selline kultuur. Ja see kultuur on nii hämmastavalt tugev, et on meil lubanud hakkama saada sellega, mis pole võimalik - nimelt riigiga, mis on samaaegselt liiga paks ja liiga õhuke, aga toimib ikkagi."