Suvisest kavast leiab igaüks endale miskit sobivat, sest TV3 toob ekraanile inimeste südamesse pugenud „Kättemaksukontori“ uued ja vanad tegelased, märulihullude lemmiku Bruce Willise kui ka vahva lastesõbra kalapoeg Nemo. Kavas on esindatud pea kõik žanrid ning pakutav meelelahutus ei jäta külmaks ühtki suvitajat. „Suvised seitsmesed“ kolisid suveks Maarjamäe lossiparki Ka sel suvehooajal toob TV3 igal õhtul vaatajateni päevasündmuste kokkuvõtte uudistesaates „Suvised seitsmesed“, mis tänavu on eetris Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi pargist. Maarjamäe lossi parki kolimise põhjus on lihtne – nimelt on viimastel aastatel „Seitsmeste“ suvestuudioks olnud Paks Margareeta remondis. “Vanalinna tornide kohalt Paksu Margareeta katuselt laskume kolmeks suvekuuks ajaloolise Maarjamäe lossi parki, mis on imeliselt kaunis ja põnev paik,“ selgitab „Seitsmeste“ produtsent Annely Adermann, kes usub, et tänu „Suvistele seitsmestele“ saab lossipark vaatajatelegi armsaks ja paljud leiavad võimaluse kohta külastada. Lossiparki paigaldatud suvestuudiost vahendavad „Suvised Seitsmesed“ vaatajateni kõiki olulisemaid päevasündmusi nii kodu- kui ka välismaalt.

Igal õhtul kell 19 algavat tunniajalist saadet juhivad armastatud saatejuhid: Sirje Eesmaa, Marek Lindmaa, Mart Mardisalu, Ingrid Teesalu, Keili Sükijainen ja Kadri Pikhof. Suvisese otsestuudio terrassidiivanile on oodata palju värvikaid külalisi, lisaks rändavad „Seitsmeste“ reporterid mööda suvist Eestimaad ning oodata on mitmeid põnevaid külaskäike nii linna kui ka maale; muuhulgas jõuab eetrisse haarav ja lustlik lugudesari, mis on seotud avatud talude päevaga. Koostöös portaaliga uudised.ee toimub mitu suvist vaatajamängu ning loomulikult ollakse kohal ka kõigil erilistel suveüritustel. "Suvised seitsmesed" (Kalev Lilleorg)

Eetris on juba vanad tuttavad Pärast „Suviseid seitsmeseid“ kell 20.00 vaatame tagasi „Kättemaksukontori“ alguspäevadele – eetris on seriaali esimene hooaeg. Lisaks Frida Arrakule on teleekraanil tagasi ka Kaspar Tuvi ja Gerth Maango, kes üheskoos rahvale superhead huumorit pakuvad. Pärast „Kättemaksukontorit“ naerutavad komöödiasõpru „Võimalik vaid Venemaal“ kordused, mis on eetris igal argipäeval kell 21.00. Kuid sellega naljatamine ei lõppe – esmaspäevast neljapäevani on kell 21.30 eetris „Papade mammade“ vahvad vanad osad. Reedel pakuvad samal ajal meelelahutust ajaloolise draamasarja „Litsid“ intrigeerivad kordusepisoodid. "Kättemaksukontor" Kaasakiskuvad välismaised sarjad Esmaspäeviti pärast õhtust filmielamust alustab uus seriaal „Kurjuse kannul: juhtumid võõrsil“, mis on Eesti telekanalis täiesti esimest korda. Teisipäeva õhtuti on eetris ülipõneva sarja „CSI Küber“ esimene hooaeg, mis läheb juuni keskel kohe edasi ka teise hooajaga. Kolmapäeviti kell 22.30 pakub põnevust ajaloolise sarja „Hitleri jälil“ teine hooaeg, pärast mida alustab krimisarja „Kondid“ 11. hooaeg. Pühapäeva õhtuti pärast filmi on eetris seriaali „Valgekrae“ ülipõnev viimane hooaeg. "Hitleri jälil" Suvine filmiriiul pakub kõigile midagi Suvine TV3 telekava pakub filmielamusi kõikidele vaatajatele – komöödiasõpradele, märulifännidele, fantaasiasõpradele, ajaloohuvilistele ja loomulikult ka pere kõige pisematele. Komöödiasõpradele on pakkuda filme nagu „Kolm tola“, „Tuhat sõna“, „Parim hotell terves Indias“ ja „Vennake loodus“. Märulifänne hullutab teisipäeviti legendaarne „Visa hing“ ning fantaasiasõpru kutsub neljal järjestikusel laupäeva õhtul teleri ette „Videviku“ saaga.