Neljandalt korruselt alla kukkunud väikelaps sai surma

Läinud laupäeval kukkus pooleteiseaastane laps Tallinnas neljanda korruse aknast alla. Laps suri kaks päeva hiljem saadud vigastustesse.

Laupäeval kella 15.30 paiku kukkus Tallinnas Mustamäel Akadeemia teel asuvast kortermaja neljanda korruse aknast alla 1,5 aastane laps. Kiirabi toimetas väga raskes seisundis lapse haiglasse, kus ta kahjuks eile suri.

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet ütleb, et ajaolude selgitamiseks alustati menetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist ettevaatamatusest.

"Tihti arvame, et kodu on lapse jaoks turvaline ning võimalikud ohud varitsevad väljaspool kodu, kuid paraku nii ei ole. Oma töös näeme, et kõige rohkem juhtub õnnetusi lastega just kodus," sõnas Raivet.