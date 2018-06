Pühapäeval, 17. juunil esineb Tallinna klubis Tapper Ameerika metalcore bänd Miss May I.

2007. aastal loodud bänd Miss May I tõusis oma kärjääris väga kiiresti ning on tänaseks saanud ülemaailmse raskemuusika kogukonna lahutamatuks osaks. Kümme aastat tagasi moodustatud kollektiiv on tegutsenud väga produktiivselt ning andnud selle aja jooksul välja viis väga kvaliteetset metalcore'i tugisammast: “Apologies Are for the Weak” (2009), “Monument” (2010), “At Heart” (2012), “Rise of The Lion” (2014) ja “Deathless” (2015). Kolm viimast albumit debüteerisid ka Billboardi edetabeli TOP 5-s.

Tänapäevane Miss May I koosneb samadest noortest muusikutest, kes moodustasid bändi 10 aastat tagasi – bänd ei ole kaotanud ühtegi liiget. Inspireeritud on nad Ameerika metal'i uuest lainest, bändidest nagu Lamb of God, Underoath ja Bleeding Through, kuid samuti ka metal- ja rokklegendidest nagu Pantera ja White Zombie. Oma tegutsemisaja jooksul on Miss May I esinenud maailma suurimatel festivalidel ning tuuritanud enda metalcore töökoja kolleegidega nagu Parkway Drive, August Burns Red, We Came As Romans, Whitechapel jpm.