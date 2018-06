Mis on juhtunud Johnny Deppiga, küsivad Hollywoodi superstaari fännid. Venemaal ja Saksamaal oma bändiga The Hollywood Vampires tuuritanud Johnny näeb tõepoolest kahtlaselt kõhetu ja loppis välja.

Paljud kahtlustasid, et aastatepikkune uimastilembus on nende lemmikule kabelimatsu andnud. Nüüd nüüd väidab mitu Deppi ande austajat end teadvat, miks "Kariibi mere piraatide" täht nii kõhn välja näeb.

Nimelt kehastavat 54aastane Depp uues filmis ülikooli õppejõudu, kellel diagnoositakse ravimatu vähk. Tegelaskuju otsustab haigust trotsides elumere lainetesse viskuda, vahendab Daily Mail.

"Johnny pidi kaalus alla võtma, sest tema tegelaskujul diagnoositi ravimatu vähk," seletab üks fänn sotsiaalmeedias. Võtted Vancouveris on küll läbi, kuid saleduskuuri mõju paista endiselt. "Johnny ei ole haige!"

Mitu fänni aga on avaldanud arvamust, et Johnny on kaalus alla võtnud, kehastamaks H. G. Wellsi "Nähtamatu mehe" nimitegelast. Romaani uuest ekraniseeringust on juba ammu sahistatud.