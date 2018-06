Kuressaares müüakse elamut, mille reklaamimiseks on kasutatud üsna harukordset lähenemist. Nimelt on objekti tutvustamisse kaasatud loominguline rahvarõivastes rahvatantsija, kes poseerib nii fotodel kui esineb ka ülevaatlikus videos.

Ilus ja hooldatud eramu asub Kuressaare lossipargi vahetus läheduses, rohelises ja vaikses piirkonnas, vaid väikese jalutuskäigu kaugusel kesklinnast.

Vaiksel Kunlga tänaval asuva kahekordse maja tunneb ära ilusa tänavaäärse kiviaia järgi, millele annavad huvitava nüansi sarikapuude otstes aiale paigaldatud puust hobusepead.

Elamut on viimastel aastatel renoveeritud ja tehtud juurdeehitusi. Teine korrus on ehitatud 2006. aastal. Samaaegselt on toodud majja vesi- ja kanalisatsioon, uued elektrijuhtmed, ehitati uued küttekolded ning remonditi täielikult ka esimene korrus.

Loe elamu kohta rohkem SIIT.

Loe lisaks: Ära häbene end mees ehk kuidas ägedalt maja müüa