53aastasel Hollywoodi tähel Sandra Bullockil on kaks adoptiivlast –kaheksa-aastane Louis ja viiene Laila. Näitlejanna polnud sugugi veendunud, et ta tahab emaks saada, kuid orkaan Katrina laastav mõju sundis teda ümber mõtlema.

Louis on pärit New Orleansist, kus orkaan oli halastamatult surma ja kaost külvanud. "Algul mõtlesin: "Võib-olla mitte,"" rääkis Bullock hiljutises intervjuus pisarsilmi. "Aga siis tuli Katrina. Ma hakkan nüüd nutma ... New Orleansi tabas Katrina ja miski ütles mulle: "Mu laps on seal." See on veider."

Kui mustanahaline poisike oli Sandrale sülle asetatud, tundis filmistaar, nagu oleks laps seal algusest peale olnud. "Ta mahtus mu käeõnarusse. Ta vaatas mulle silma. Ta oli tark. Mu laps oli tark."

See, et Sandra lapsendas kolm aastat tagasi ka pisitütre, oli Louis' teene. Kui Sandra sõbrannad oma tütardest rääkisid, pistis toona kolmene poiss vahele: "Nojah, minul pole tütreid. Aga ma saan varsti beebi."

Bullock on veendunud, et Louis oli midagi tajunud: "Kui järele mõelda, ütles ta seda umbes siis, kui Laila sündis."