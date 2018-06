Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ütleb, et poliitikute plaan ehitada kolm põhimaanteed neljarajaliseks aitaks küll teid turvalisemaks muuta, kuid sõidutiheduse poolest ei pruugi seda tarvis olla. Ühtlasi läheks raha ka mujale tarvis, rääkis Sauk ERR-i raadiouudistele.

Lubadused ehitada Tallinnast Tartusse, Pärnu ja Narva neljarealised maanteed kõlavad pea kõigi erakondade suust niipea, kui valimised liginema hakkavad. Erand pole ka eesootavad valimised, kus mõni erakond on lubanud nimetatud teed neljarealiseks ehitada kasvõi laenuraha toel.

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk tõmbab poliitikute hoogu pisut vähemaks. Ta nõustub, et mis puudutab turvalisust, siis neljarajalisel maanteel on ohud väiksemad. Omaette küsimus on aga see, kas neljarajalise maantee mõtet toetab ka liiklustiheduse argument.

Sauk rääkis ERR raadiouudistele, et kui päevas läbib teed üle 10 000 sõiduki, on mõistlik rääkida neljarajalisest maanteest. Praegu on liiklustihedus suurtel teedel pigem 7000-8000 autot ning kasutada võiks nii-öelda 2+1 lahendust, mitte kohe teed neljarajaliseks teha.

Tallinna-Tartu maanteel sõidab enam kui 10 000 autot ööpäevas kõigest 42 kilomeetril. Veel märgilisem on pilt Tallinna-Narva maanteel, kus 70 kilomeetri ulatuses, peamiselt Haljala ja Kohtla-Järve vahelisel lõigul, sõidab ööpäevas alla 6000 auto. Neljarajalise Tallinna-Pärnu tee vajadust on põhjendatud sealse suure kaubaveoga. Samas peaks tänu rajatavale Rail Balticule tulevikus maanteel kaubikuid vähemaks jääma.