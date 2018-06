Starbucksi juhataja Howard Schultz teatas, et astub tagasi ning lisas, et tema tulevik võib olla avalikus teenistuses. Kuulujuttude kohaselt soovib mees osaleda tulevastel USA presidendivalimistel, vahendab ABC.

„Mõtlen oma valikutele filantroopiast kuni avaliku teenistuseni, kuid ma olen kaugel teadmisest, mida tulevik toob,“ ütles 64aastane Schultz kirjas töötajatele.

Jutud, et maailma suurima kohvikuketi eestvedaja presidendiks soovib kandideerida, on liikvel olnud juba aastaid.

Schultz jättis New York Timesi selleteemalisele küsimusele otsevastuse küll andmata, kuid sõnas, et ta on kaalunud poliitikasse minemist ning juba mõnda aega on ta oma riigi pärast tõsist muret tundunud. „Üks asjadest, mida ma sooviksin järgmises peatükis saavutada, on välja nuputada, kas on mõni roll, milles ma võiksin midagi tagasi anda,“ ütles ta ja lisas: „Ma pole veel päris kindel, mida see tähendada võiks.“

New York Timesi sõnul on Schultz olnud president Trumpi suhtes väga kriitiline, kirjeldades teda kui inimest, kes igapäevaselt kaost loob.