Savisaar täna kell 10 istungile ei ilmunud, sest ta viibib parajasti haiglas. Savisaare raviarst Peep Põdder teatas eile kohtule, et patsient saabus taas Jõgeva haiglasse ravile ja võimalik, et peab sinna jääma päris kauaks.

Maakohus on Kutserit varem ilma põhjuseta istungile tulemata jätmise eest trahvinud, kuid riigikohus tühistas tänavu märtsis karistuse, sest teda polnud kohtust kõrvalehoidmise tagajärgede eest nõuetekohaselt hoiatatud. Sellepärast lasi kohtunik teisipäeva hommikul kõigil süüdistatavatel alla kirjutada paberile, kust nad saavad teada, et kohtust viilijaid ähvardab kuni 3200 euro suurune trahv või lausa sundtoomine.

Seejärel võeti arutusele Savisaarele määratud terviseekspertiis, mis pidi välja selgitama, kas ta on võimeline kohtupidamisest osa võtma. Kui tavaliselt arutatakse inimeste terviseandmeid kinniste uste taga, siis Savisaar on oma ekspertiisiakti juba ajakirjandusele saatnud. "Nagu ma aru saan, on Edgar Savisaar selle juba avaldanud. Kas loeme selle 18 lehekülge täies mahus ette?" uuris kohtunik Rebane. Kaitsjad ja prokurör ei pidanud seda siiski vajalikuks ja nii asuti dokumendi sisu kohe analüüsima.

Eesti kohtuekspertiisi instituudist (EKEI) mai lõpus kohtusse jõudnud terviseekspertiis hindas Savisaare kohtukõlbulikuks. Komisjon jõudis järeldusele, et teatud mööndustega võimaldab Savisaare tervislik seisund tal kohtumenetluses osaleda. Samas jäi üks arst eriarvamusele: endokrinoloog Vallo Volke hinnangul on Savisaarele kohtuistungil osalemine lausa eluohtlik, sest teda võib tabada infarkt.

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs ütles kohtus, et ekspertiisi teinud arstide tunnistusi võib kuulata ilma Savisaare osaluseta. Ka Savisaar ise pidavat sellega nõus olema. Nääs lisas, et tal on Savisaare kehva tervisega seoses kohtule taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks.

Kaitsja luges ekspertiisiaktist välja, et kohtuistungiga kaasnev pinge ja stress võib kaasa tuua Savisaare seisundi halvenemise. Kohtuprotsessi jätkumine võib tema sõnul Savisaarele isegi elu maksta. "Kohus peab hindama tõendit tervikuna, mitte lähtuma ainult ekspertide enamuse arvamusest. Vallo Volke hindas ainsana Savisaare tervist endokrinoloogilisest aspektist seoses suhkruhaigusega," rõhutas Nääs.

Miks eelistab Savisaar Jõgeva haiglat?

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus jäi siiski seisukohale, et menetlust ei saa lõpetada, kui kuus eksperti jõudsid järeldusele, et Savisaar on võimeline istungil osalema. Küll aga nõustus Evestus, et kohtuprotsessi jätkamine nõuaks eritingimusi kiire arstiabi tagamiseks.

Prokurör märkis, et Savisaare hospitaliseerimine Jõgeva haiglasse just kohtuistungite ajaks võib olla viis, kuidas Savisaar ja tema raviarst püüavad näidata, et mees pole suuteline istungitel osalema. Teadupärast juhib Jõgeva haiglat Peep Põdder, kes on ühtlasi Savisaare isiklik sõber ja on kuulunud varem ka Keskerakonna juhatusse. Nääs üritas prokuröri tõstatatud kahtlusi hajutada ning rõhutas, et Savisaar on viibinud möödunud aasta jooksul haiglaravil tervelt kaks kuud ja Põdder on olnud tema raviarst juba aastakümneid.

Pärast prokuröri ja kaitsjate seisukohtade ärakuulamist tegi kohus pausi ja läks nõu pidama. Istung jätkus kell 14 ning siis otsustati, et Edgar Savisaare suhtes menetlus lõpetatakse.

Kohtu hinnangul ei suuda Edgar Savisaar parandamatu haigestumise tõttu istungitel osaleda ega hiljem karistust kanda. Teiste osas menetlus jätkub.