Samuti süüdistatavate hulka kuuluv Priit Kutser hilines kohtusse. Maakohus on Kutserit varem ilma põhjuseta istungile tulemata jätmise eest trahvinud, kuid riigikohus tühistas tänavu märtsis Kutseri karistuse, sest teda polnud kohtust kõrvalehoidmise tagajärgede eest nõuetekohaselt hoiatatud. Sellepärast lasi kohtunik teisipäeva hommikul kõigil süüdistatavatel alla kirjutada paberile, kust nad saavad teada, et kohtust viilijaid ähvardab kuni 3200 euro suurune trahv või lausa sundtoomine.

Savisaar täna kell 10 istungile ei ilmunud, sest ta viibib praegu haiglas. Savisaare raviarst Peep Põdder teatas eile kohtule, et patsient saabus taas Jõgeva haiglasse ravile ja võimalik, et peab sinna jääma päris pikalt.

Savisaare advokaat Oliver Nääs ütles kohtus, et arstide tunnistusi võib kuulata Savisaare osaluseta. Ka Savisaar ise pidavat sellega nõus olema. Nääs lisas, et tal on Savisaare kehva tervisega seoses kohtule taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks. Nääs rõhutas, et kohtuprotsessi jätkumine võib Savisaarele elu maksta.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus jäi siiski seisukohale, et menetlust ei saa lõpetada, kui kuus eksperti jõudsid seisukohale, et Savisaar on võimeline istungil osalema. Küll aga nõustus Evestus, et kohtuprotsessi jätkamine nõuaks eritingimusi kiire arstiabi tagamiseks. Prokurör märkis, et Savisaare hospitaliseerimine just kohtuistungite ajaks võib olla viis, kuidas Savisaar ja ta arstid püüavad näidata, et mees pole suuteline istungitel osalema.

Pärast prokuröri ja kaitsjate seisukohtade ärakuulamist tegi kohus pausi ja läks nõu pidama. Istung jätkub kell 14 ja siis selgub, kuidas protsessiga jätkatakse.