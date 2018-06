Hiljutise #metoo kampaania käigus on meessoole kõvasti etteheiteid tehtud. Hillar Kohv Viinahaualt tuleb lagedale looga, kus ahistajaks on hoopis naine. Ohvriks oli aga Hillar Kohv ise!

Kohv pajatab, et ootas 4. juunil kella 17 paiku Pärnus Tallinna maanteel bussi. Mees istus pingil, kui äkitselt lähenes talle selja tagant üks naisterahvas.

"Ta patsutas mulle õlale ning ütles, et "räägi, kuidas elad ka". Küsisin vastu, et kas ma tunnen teid," kirjeldab Kohv, keda tundmatu naise familiaarsus häiris. "Naine jällegi vastas, et "kas sa siis ei tunne mind" ning läks edasi sõnades, et tuttavad poisid on kuhugi ära kadunud."

Sama naist nägi Kohv ka ühel maikuu reede õhtul Pärnu bussijaamas. "Seal üritas ta samuti juttu puhuma hakata, ise täis kui tinavile või seapeet," kirjeldab Kohv ning lisab, et sellised purjakil naised on vastikud ning eemaletõukavad.

"Selliste puhul üritan jääda viisakaks ning annan lihtsalt mõista, et tõmmaku uttu," jagab Kohv oma tülgastust ning lisab, et kõige vastikumad on just käperdama tulevad naised.