Seadusemuudatus annab kohalikele omavalitsustele rohkem võimalusi piirata alkoholimüüki ja öiseid pidusid. Tallinnas anti baaridele 1. septembrini aega, et öörahu rikkumisele ja liigsele alkoholitarvitamisele lahendus leida, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kui lõpuks on näha, et ettevõtjad ei suuda probleemi ohjata, siis on linn valmis kasutama lubatud meetmeid – piirama alkoholimüügi ja baaride-kõrtside lahtioleku aega,” märkis Tallinna Kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet.

Praeguseks on Kesklinna valitsuse ametnikud teinud vanalinnas kontrollkäike, et jälgida, kas seadusemuudatusest tulenevaid piiranguid järgitakse. Senine tulemus on olnud hea ja massilisi rikkumis pole olnud.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.