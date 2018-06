Ettevõtja Guido Pärnits tõdeb Ärilehe veergudel, et Eestis on liiga palju vaeseid inimesi ning käärid rikaste ja vaeste vahel on väga suured.

"Oleme kinni arusaamas, et kui võtan jõukamalt ära, siis kaob tal motivatsioon, ta hakkab tulusid varjama ja slikerdama. Ma ei usu seda. Kui rääkida inimestega, kes on heal järjel, siis enamik neist oleks nõus ühiskonda rohkem panustama," räägib Pärnits. "Kunagi loodi lisaväärtust, nüüd on saavutatud selline tase, et 20% asemel 25% tulumaksu maksta ei ole enam vastuvõetamatu."

Refereeritud artikli täistekst Ärilehes.