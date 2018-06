„Kutsekool on õigem valik neile õpilastele, kellel on juba kindlad väljakujunenud huvid millegi vastu. On palju neid, kes on saanud võimaluse mõnd valdkonda päris põhjalikult tundma õppida – sageli jäävad vastuvõtuprotsessi käigus eredalt meelde autohullud poisid, kes on põhikooli lõpuks kohati juba viis aastat garaažis tegutsenud. Väga vahvad on ka näiteks kokandushuvilised, kes õhinal räägivad, kuidas nad erinevate videote järgi üpris keerulisi retsepte järele proovivad teha ja kuidas mõnigi on oma pere peamine kokk. Selliseid noori on tore näha, kes on saanud läbi tegevuste kinnitust oma huvile ning kes tulevad kutsekooli just eesmärgil oma annet arendada ning saavutada ihaldatud järgmine tase,“ räägib Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste karjäärinõustaja Liine Maasikas.

Karjäärinõustaja toob välja, et kutsekool sobib hästi ka nendele, kes tunnevad, et õpivad paremini, kui saavad asju rohkem praktiliselt läbi teha. „Õpistiile on mitmeid, põhikoolis pigem on harjutud akadeemilise õppimisega, kus teoreetiline materjal omandatakse, arutletakse, luuakse seoseid õpitu ja eelneva teadmise ning teistes ainetes õpituga,“ lausub Maasikas.

Kutsekoolis lisandub aga sellele kõigele praktiline õpitu rakendamine. „Õnneks saab praktilise tegevusega üsna kohe peale õpingute alustamist pihta hakata. Praktika ja teooria sidumine ning nende vaheldumine aasta jooksul motiveerib paljusid,“ räägib karjäärinõustaja.

Kuigi kutseharidus on kogumas üha enam populaarsust, toob Liine Maasikas välja ühe tõsise väärarvamuse, mis vajab kummutamist. „Mõnikord arvavad inimesed, kes kutseharidusega ise kokku puutunud pole, ekslikult, et kutsekoolis õppimine on lihtne ja sealsed nõudmised madalad. Sageli tekib see arusaam minu hinnangul teadmise põhjal, et kutsekoolis saadav keskharidus on erineva mahu ja sisuga kui gümnaasiumis. Küll aga võib imestama jäädagi, kui süübida mõne eriala teoreetiliste ainete sisusse ja nõudmistesse,“ selgitab Maasikas.

Mida tähendab iseenesest kutsekeskharidus?

Kutsekeskharidus tähendab, et inimene saab kolme aasta jooksul kutse ning keskhariduse – kutsekeskhariduse diplom on võrdsustatud keskhariduse diplomiga. „See tähendab, et kutsekeshariduse diplomit omades on võimalik kandideerida kõrgkoolidesse. Kutsekeskhariduse lõpus ei ole kohustuslik teha riigieksameid matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles – need on vabatahtlikud,“ toob Liine Maasikas välja boonuseid õppija jaoks.

Kutsekeskharidusse siseneja peab see-eest olema valmis kohanema sageli muutuva õppetöö korraldusega. „Aasta jooksul vahelduvad eriala teooriatunnid, üldainete õpingud, eriala praktilised tunnid ja erialapraktika ettevõttes. Põhirõhk on eriala õppimisel ja seda toetatakse üldainete õppimisega,“ lausub Maasikas.

Erialavaliku tegemine on elus oluline samm ja sellele tuleb aega pühendada. Niisiis tasub lugeda erinevate erialade kohta (näiteks Kutsehariduskeskuse kodulehelt), osaleda töötubades ning käia töövarjuks. „Näen sageli, kuidas noored teevad erialavaliku koos sõbraga. Mõnikord see toimib ja sõpradel ongi samad huvid ja unistused, kuid tihti on ka vastupidist – eriala valitakse kellegi teise eeskujul ja peale umbes poolt aastat õpinguid saab selgeks, et tegu pole õige valikuga,“ räägib Maasikas.

Ta soovitab siinkohal olla veidi egoistlik ja lähtuda enda huvidest. „Arvamus, et sõbraga koos õppimine on lihtsam ja koos kergem kohaneda, ei pea alati paika. Siinkohal on tore mõelda nii, et kõik esimesele kursusele tulevad õpilased on koolis uued ja vajavad kohanemisaega ning kohaneda sellel erialal, mis päriselt huvitab, on alati lihtsam ja põnevam kui sellisel, mis tundub igav,“ lisab Maasikas.

Kuidas sisse astuda?

Sisse astumisel on kõige tähtsamaks dokumendiks avaldus, kuid vaja läheb ka eelnevat haridust tõendavat dokumenti, passi või ID-kaarti, kaht dokumendifotot, ja motivatsioonikirja. Täpsemalt näeb kõike sisseastumise lehelt SIIT.

Tartu Kutsehariduskeskus võtab dokumente vastu 18. juunist - 3. augustini. Need võib tuua koolimajja Tartu, Kopli 1, igal tööpäeval kell 9.00-15.00 võib esitada elektroonselt ööpäev läbi SIIN!

7.-9 augustini toimuvad vestlused kõigi kandidaatidega, mis võivad olla nii individuaalsed kui ka grupivestlused. Mõnel üksikul eriala on test. Peale seda teeb vastuvõtukomisjon otsuse ja teavitab kandidaate. Kui otsus on käes, siis on vaja kandidaatidel oma õppimaasumine kinnitada. Seda saab teha elektroonselt ning kooli pole vaja tulla.