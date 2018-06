Erinevad taimed lisavad interjööri kodusoojust, iseloomu ja heaolutunnet ning loovad nurgelisi mööbliesemeid varjates pehmema üldilme. Igas ruumis võiks olla koht mõnele silmailu pakkuvale ning kodutunnet tekitavale taimele. Toalilled rikastavad kodu puhtama õhuga, muudavad inimese loovamaks ja produktiivsemaks ning tagavad meelerahu.

Samas on oluline teada, et iga taim ei pruugi meie iseloomuga sobida. Näiteks kaktused on pigem eraklikud ja sobivad hästi inimesele, kes on rahulik ja vaikne. Orhideed seevastu on uhked ja suursugused ning teavad oma väärtust. Nautimaks taime ilu väge võimalikult kaua, on väga oluline arvestada koduse kliima ning valgustingimustega. Mida peaks siinkohal teadma?

Kas sinu kodu on päikeseline või pigem hämar? Ida- ja läänepoolsed ruumid on taimekasvuks soodsate valgustingimustega, seal tunnevad end hästi ka täisvarju armastavad ning päikeselembesed taimed.

Millised toataimed sobivad hämaramasse interjööri?

Kui kõik koduaknad on põhjapoolsed, siis on sobiva taime valimine pisut keerulisem. Et interjööri rohkem valgust tuua, hoia aknad puhtad, lükka rasked kardinad eest ning eelista pigem heledaid värvitoone. Hämaramasse interjööri sobivad õrna tekstuuri ning suurte tumeroheliste ja pehmete lehtedega taimed. Näiteks sõnajalg, begoonia, tõlvlehik, sulgvõhk, havisaba ning roheliste lehtedega draakonipuu ja kummipuu.

Milliseid toataimi valida valgusküllasesse koju?

Kui koduaknad vaatavad lõunakaarde, siis tuleks teha valik nende taimede seast, mille lehed on kas lihakad, nahkjad või kaetud vahakorraga. Samuti sobivad päikselisemasse kohta kirjulehised ning karvade või asteldega kaetud taimed. Nende lehestik kohaneb kuumuse ning kuivusega paremini.

Päikest armastavad ka erinevad kaktuselised, tsitruselised, kirinõges, fuksia, kalanhoe, vahalill ja ka erinevad sukulendid. Kui aga päike on kevadel ja suvel intensiivsem tuleks neid pisut varjus hoida. Kuumuse vältimiseks kasuta ribikardinaid või leia toalilledele kaugem koht aknalauast.

Kui palju aega pühendada kastmisele?

On taimi, kes ei hooli sugugi, kui nad kasvõi paariks nädalaks kastmata jätta. See-eest mõni teine toalill hakkab kohe närbuma, kui on pidanud kõigest päevake või paar kastmisveeta läbi ajama. Seega taimede niiskusvajadus on erinev.

Kui oled kiire elutempoga ja veedad kodus võrdlemisi vähe aega, eelista taimedest pigem kaktuselisi, draakonipuud või kummipuud, need taimed on pigem vähenõudlikud ning püsivad elujõulised ka siis, kui ei pööra neile nädalaid tähelepanu.

Lisaks dekoratiivsele eesmärgile on taimedel täita ka sotsiaalne roll. Taimed annavad positiivset energiat, turvatunnet ja teevad olemise mõnusaks.

Kaubanduskeskustes investeeritakse tihtipeale suurtesse toataimedesse, sest inimesed tunnevad end seal siis kodusemalt ning paremini, seetõttu tehakse ka rohkem oste. Sama kehtib ka suuresti kontoriruumide puhul, kus taimede olemasolu võib kaasa aidata ärikõneluste õnnestumisele ja üleüldiselt tõsta töötulemusi. Seega taimede tähtsust ei tasuks kindlasti alahinnata.

