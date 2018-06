Ka Boulari 22aastane õde ja 44aastane ema olid plaanist teadlikud, õde on juba üles tunnistanud, et plaanis Londonis noarünnaku korraldada. Briti Muuseumi ründamisest rääkides kasutasid nad koodsõnu ja nimesid lasteraamatust „Alice Imedemaal“.

Londoni kohus mõistis terrorirünnaku planeerimises 18aastase Safaa Boulari. Boular on noorim naissoost ISISe liige, kes Suurbritannias terrorisüüdistuse saanud on, kirjutab BBC.

Terrorivastase agentuuri esindaja selgitas, et perekond on täiesti düsfunktsionaalne ning et ehkki hullema ärahoidmiseks kaasati nii kohalikud sotsiaalteenused, korrakaitse, koolid ja muud asutused, oli ühel hetkel selge, et Safaa Boular oma plaanist loobuda ei kavatse.