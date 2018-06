“Kui ma nüüd tagantjärele mõtlen, siis ma ei olnud selleks tegelikult valmis. Peika oli 19 ja ega mul väga sõnaõigust olnud – ta ütles pärast ühte koos oldud kuud, et kui sa minuga ei seksi, siis jätan su maha, vaata, mul on järjekord ukse taga,” räägib Epp Kärsin oma esimesest vahekorrast ajakirjale Anne & Stiil.

Ta ütleb avameelselt, et seks on talle kogu aeg meeldinud. Juba 9–10aastasena luges ta selliseid raamatuid nagu “Millest elab armastus”, “Eesti esimene seksiraamat” ja “Kaunid valged laigud”. “Kõik need olid meil kodus olemas ja kapsaks loetud,” räägib Epp, et ei jõudnud esimest korda ära oodata.