Vene eurolaulik Julia Samoilova on alati tundnud hingesugulust Hans Christian Anderseni väikese merineitsiga. Too oli valmis printsi südame võitmiseks loovutama nõiale oma kauni lauluhääle – et inimlaste kombel kahel jalal kõndida. 29aastane Samoilova pihib oma värskes mälestusteraamatus „Tavaline ebatavaline lugu“, et teda ennast lubas jalule aidata Venemaa kuulsaim ravitseja Džuna. Kuid millise hinnaga?