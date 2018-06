„Tegemist on äärmiselt sümpaatse lauljaga, ehkki ta pole saate „Eesti otsib superstaari“ päris tavapärane võitja,“ lausub helilooja Priit Pajusaar värske supersrtaari tiitli võitnud Uudo Sepa (21) kohta. „Temas on mingi karisma, mida võib-olla mõnel tehniliselt paremal lauljal ei ole,“ tunnistab Priit. „Nii-öelda artisti ime.“ Helilooja näeb Saaremaa noormehes suurt potentsiaali, kuigi leiab, et osa sellest on veel avastamata. „Mulle tundub, et ta ei ole veel valmis artist, keda saab otse lavale lükata. Teatud mõttes on ta iga produtsendi unistus, sest teda saab veel vormida,“ arvab Pajusaar. Vokaalseid võimeid helilooja Uudo puhul nii kõrgelt ei hindagi kui karismat. „Ma ei ütleks, et ta pööraselt hea laulja on, veel mitte. Küll aga on tal olnud ülivingeid numbreid.“

Priit arvab, et kohalikus muusikailmas ei ole keeruline läbi lüüa. „Kui sa oled terve telehooaja superstaarisaates pildil olnud, siis oled sa pildil! Kes vähegi saadet on jälginud, teab Uudot. Nüüd on tal vaja teha õigeid otsuseid ja koostööd õigete inimestega. Teha tuleb ikka seda, mis on südamelähedane, mitte lasta endale midagi pähe määrida.“Saate ajaloos on nähtud, kuidas superstaariks saanud noored lauljad polegi tihti nii edukad kui neljanda-viienda koha omanikud. „Eks elu näita, kuidas Uudol läheb.“ Muusik soovitab värskel superstaaril mitte esimese rongi peale tormata, vaid hoolikalt läbi mõelda, mida talle pakutakse.

Tänavusi superstaarisaate finaliste hindab helilooja kõrgelt ja kõiki võib oodata muusikukarjäär. „Mulle näiteks meeldis väga kolmandaks jäänud Merilin Mälk. Temas oli midagi, mis tõesti köitis. Ta oli tervikuna meeldiv laulja. Tal oli karismat ja lavalist jõudu - kasvult väike, aga sisult suur,“ kiidab Priit üht lemmikut. Äraütlemata kahju oli Pajusaarel, kui saatest lahkus Jaagup Tuisk. „Meeletult andekas noormees. Tema väljakukkumine oli suur pauk minu jaoks. Eks rahvahääletus ongi selline - niimoodi on produtsentidel ja plaadifirmadel võimalus teada saada, kuidas keegi rahvale peale läheb.“ Millise lauljaga on hea koostööd teha ja milline on hea laulja? „Kõige olulisem on laulja esinemiskarisma,“ leiab Priit. „Tehniliselt laulavad nad kõik hästi, aga noored artistid peavad edasi jõudmiseks tegema koostööd plaadifirmade, produtsentide, heliloojatega. Seda tahetakse teha, kui nad on ise normaalsed ja toredad inimesed. Hea tulemus saab sündida nendega, kes tulevad poolele teele vastu, mitte ei pea end kohe maailmastaariks. On sedagi juhtunud, et pildile ilmuvad suurepärased artistid, kellega mõne aja pärast ei taha keegi koos töötada.“