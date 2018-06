Uusrikas jalutab Punasel väljakul, kalkun nööri otsas. Miilits peab ta kinni ja küsib: "Miks te kalkuni Punasel väljakule tõite?"

"No ja mis siis?" küsib uusrikas vastu. "Näed, seal jalutab inimene koeraga, seal aga on tuvid päris omapead!"

"Kodanik, ärge naljatage. Tuvid, see on rahu sümbol!"

"No kuule, mees, ega minu kalkun ka sõda ei taha!"