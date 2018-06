Nädalavahetus oli tiine parlamendiparteide üritustest, viidates sellega terendavatele riigikogu valimistele. Edastatud sõnumites polnud aga midagi uut. Seega kui kõik jätkub samamoodi, võib ennustada vaikset ja unist poliitsuve. Suurim uudis ja hästi hoitud saladus oli presidendivalimiste aegu Reformierakonna toel riigipeaks saada soovinud Marina Kaljuranna liitumine sotsidega. Valimisnimekirja kaltsuvaiba kudumisel läheb sotsidel nüüd tipus üha kitsamaks. Iseasi, kas Kaljurand on nendega liitudes siiram, kui oli seda koos oravatega Kadriorgu pürgides.

EKRE juhi kõrtsisõnavõtu puhul mustanahaliste pea ehituse asjus üllatas vaid teiste erakondade taunivate reaktsioonide nappus, ja seda nii reljeefse keelekasutuse suhtes. See julgustab ilmselt toda erakonda valimiste eel lubatavuse piire kompama. Valimistel näeb sedagi, kuidas suhtuvad valijad uuesti välja käidud mõttesse justiitsreformist, mis lubab panna kohtunike pead lendama. Kas vana plaani kordumine on märk ideepuudusest või selle upitamisest valimiste põhiteemaks?

Et IRL muutub jälle Isamaaks, ja seda pärast erakonna aastaid kestnud kaaperdamist respublikaanide poolt, oli juba ette teada. Iseasi, kas pelgalt nimemaagiale lootmine aitab ikka neid valimistel või tuleks peale partei nimest Res Publica väljarookimise ka erakonna tipus kanda kinnitanud respublikaanidest vabaneda.

Keskerakonna eetikakoodeksi asjus on raske seisukohta võtta. Tekitas ju juba ainuüksi selle sünd Yana Toomi ja Jüri Ratase diili ühe osana küsimärke. Koodeksit võib küll võrrelda Kaja Kallase välja töötatud riigikogulase eetikakoodeksiga, kuid tähtsaim on ikkagi küsimus, kuidas see Keskerakonnas tegelikkuses tööle hakkab, ning ega see mõnel olulisel hetkel üleöö äkki külmutatuks osutu või liigitu samasuguseks huumoriks nagu erakonna korruptsioonivõitlus pealinnas.

Ühine nimetaja enamiku nimetatud erakondade puhul on iseendaga tegelemine. Just oma naba kesksus on peamine põhjus, miks räägitakse järjest rohkem erakonnasüsteemi kriisist. Kui parlamendierakonna ainuke soov on saada tagasi valitud riigikokku, siis pole sellest parteist ühiskonna rahulolematuse auru väljalaskjat, muutustest rääkimata.