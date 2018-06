Ameerika Ühendriikide ülemkohus otsustas esmaspäeval nn pulmatordi kaasuses asja kohtusse andnud geipaari kahjuks. USA põhiseaduse kohaselt on samasoolistel paaridel küll õigus abielluda, ent usuvabaduse printsiibil on teenuse- ja tootepakkujatel õigus keelduda neid teenindamast. Vaidlus aga ringles mitte ainult diskrimineerimise, vaid ka pulmatordi olemuse ümber

ABC News vahendab, et USA ülemkohus otsustas Colorado osariigi tuntud pagari Jack Phillipsi kasuks, kes keeldus eelmisel aastal tema poole pöördunud geipaarile pulmatorti küpsetamast. Põhjuseks tõi ta oma religioossed veendumused.

Tõele au andes ei visanud Phillips kliente suisa uksest välja, vaid kohtus nendega ja pakkus neile võimalust tema käest teisi pagaritooteid osta. Tema argument on, et pulmatort on siiski omaette kunstiteos ning et tema kui selle autori kunstiline eneseväljendus peab siiski kokku minema ka tema uskumustega.