Code One`i asutaja Mikk Targo taaselustab legendaarse bändi kunagised laulud koostöös Kuuba muusikutega, vahendab Menu.

„Mul oli see mõte paar aastat tagasi, et tooks need ilusad Code One`i laulud uuesti välja ja teeks neid akustilises vormis või tänapäevases versioonis. Lauludel on siiski see 90ndate saund nii kõvasti küljes, et „Vikerkaart“ on tegelikult juba endal valus kuulata,“ naljatleb Targo. „Ma otsisin erinevaid kooslusi ja katsetasin, aga ei läinud see asi minu jaoks käima õieti, kuni ma kohtusin ühe Kuuba seltskonnaga Stockholmi laevas Kuulasime materjali üle ning neile meeldis see idee. Hiljem selgus, et nad tahavad neid ka hispaania keeles laulda.“