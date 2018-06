„Mul oli hea meel, et finaal selliseks kujunes, mul on hea meel mõlema käekäigu pärast, tõepoolest. Selgelt eelistust mul ühe või teise näol ei olnud,“ tõdeb Pandre. „Nad on piisavalt omanäolised mõlemad. Ma usun, et see hääletus oli suhteliselt tasavägine, aga kindlasti ei olnud nii, et üks oli teisest mäekõrguselt üle,“ arvab ta.

„Inimestel on selliseid positiivseid hetki lihtsalt vaja, et kellele kaasa elada, olgu see siis kultuuris või spordis. Uudo on hästi turvaline, selline iga ema unistus, tore ja soe. Ja ka see siirus, ükskõik, kui küüniline see eestlane proovib välja paista, või ka on, siis tegelikult sellist helgust ja positiivsust vajame me kõik ja Uudo täidab need tingimused. Uudo on selge Eesti mees ja seda tema puhul kindlasti ka hinnatakse ja armastatakse,“ arvab Pandre.

Milliseks võiks kujuneda nii Sissi ja Uudo karjäär, ei oska Pandre veel öelda, kuna alles nüüd algab mõlemal tõsisem muusikaalane töö.

„Ma vaatan põnevusega, kuhu nende karjäär läheb. Ma olen kahe artistiga selle algusest peale läbi teinud, nii Ott Leplandi kui Liis Lemsaluga. Ma tean väga täpselt millist tööd see tähendab, kui palju otsuseid, kui palju nüansse ja tööd mõtlemist selle taga on,“ hoiatab Pandre.

„See sõltub väga paljudest teguritest, eelkõige sellest, kui koostööaltid on need artistid ise ja kui hästi suudetakse lugusid leida, kui kiiresti see kõik käib, see näitab aeg. See hetkeline haip on läbi ja päris töö algab nüüd! Võõraste lugude ära laulmisega väga kaugele ei uisuta! Oma kuvandi loomine on siin võti. Töö, päriselt ka, hakkas nüüd täna!“ ütleb ta.

Pandre, kes on kahe varasema superstaarisaate võitja, ehk Leplandi ja Lemsalu mänedžer tõdeb, et koostööd väiksemate projektide näol võiks ta teha mõlema superfinalistiga.