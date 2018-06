Ka sel suvehooajal toob TV3 igal õhtul vaatajateni päevasündmuste kokkuvõtte uudistesaates „Suvised seitsmesed“, mis jõuab eetrisse Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossipargist.

Maarjamäe lossiparki kolimise põhjus on lihtne – nimelt on viimastel aastatel „Seitsmeste“ suvestuudioks olnud Paks Margareeta remondis. „Laskume Paksu Margareeta katuselt kolmeks suvekuuks ajaloolise Maarjamäe lossi parki, mis on imeliselt kaunis ja põnev paik,“ selgitab uudistesaate produtsent Annely Adermann. Ta usub, et tänu „Suvistele seitsmestele“ saab lossipark vaatajatelegi armsaks ja paljud leiavad võimaluse ka ise kohta külastada.

Lossiparki paigaldatud suvestuudiost vahendavad „Suvised seitsmesed“ vaatajateni kõiki olulisemaid päevasündmusi nii kodu- kui ka välismaalt. Igal õhtul kell 19 algavat tunniajalist saadet juhivad armastatud saatejuhid Sirje Eesmaa, Marek Lindmaa, Mart Mardisalu, Ingrid Teesalu, Keili Sükijainen ja Kadri Pikhof. Suvise otsestuudio terrassile on tulemas palju värvikaid külalisi. Lisaks rändavad „Seitsmeste“ reporterid mööda Eestimaad ning oodata on mitmeid põnevaid külaskäike nii linna kui ka maale. Muu hulgas jõuab eetrisse haarav ja lustlik lugudesari, mis on seotud Avatud Talude Päevaga. Koostöös portaaliga uudised.ee toimub mitu suvist vaatajamängu ning loomulikult ollakse kohal ka kõigil erilistel suveüritustel.